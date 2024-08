Gigantesca! Se Rebeca Andrade fosse um país, estaria no top-30

Rebeca Andrade encerrou os Jogos de Paris com quatro medalhas - Foto: Gabriel BOUYS / AFP

Campeã olímpica dos Jogos de Paris-2024, Rebeca Andrade se tornou a brasileira com mais medalhas da história das Olimpíadas e a maior medalhista de uma única edição. Ao todo, a ginasta soma um ouro, duas pratas e um bronze, o que a colocaria entre as 30 melhores delegações, caso ela fosse um país.

No quadro de medalhas, Rebeca estaria na 27ª colocação, sem contar a delegação dos atletas neutros, acima de países como Suíça, Dinamarca, Argentina, Noruega, Jamaica, Colômbia e muito mais. Das 11 medalhas que o Time Brasil (16 ° colocado) conquistou, quatro vieram da ginasta.

Leia mais:

É OURO! Rebeca Andrade supera Biles no solo e faz história

"Ela é uma rainha", diz Simone Biles após reverência à Rebeca Andrade

Campeã olímpica, Rebeca Andrade é reverenciada por norte-americanas

Rebeca, que já havia conquistado duas medalhas em Tóquio-2020, melhorou a sua melhor campanha. O primeiro pódio veio na disputa por equipes, quando ficou na 3ª colocação, depois conquistou a prata no individual geral e no salto. Fechando com chave de ouro, no último dia da ginástica artística em Paris, a ginasta fez a melhor apresentação no solo e conquistou a douradinha.

As delegações de Israel também somam apenas uma medalha de ouro, mas conquistaram mais medalhas ao todo, prata e bronze, 'superando' a brasileira no quadro, que poderia estar no top-25.