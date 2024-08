"Ela é uma rainha", diz Simone Biles após reverência à Rebeca Andrade

Rebeca Andrade sendo reverenciada por Simone Biles e Jordan Chiles - Foto: Gabriel BOUYS / AFP

Simone Biles e Jordan Chiles reverenciaram Rebeca Andrade quando ela subiu ao lugar mais alto do pódio nesta segunda-feira, 5. Após a conquista do ouro de Rebeca no solo, Simone Biles elogiou a adversária mais difícil que já enfrentou e explicou o gesto na premiação.

“A Rebeca é incrível. Ela é uma rainha. Estávamos muito animadas. Decidimos demonstrar nosso respeito. A Jordan disse que deveríamos fazer e eu disse que sim. É por isso que fizemos. Era o correto a ser feito. Amo Rebeca. Ela é incrível. Ela é uma pessoa maravilhosa e uma ginasta melhor ainda. Ela me ajuda a estar concentrada. Ela me faz competir melhor. É uma pessoa com muito talento, vejo que ela ainda terá uma longa carreira. Estou animada para ver o que mais vem para ela. Mas agora ela e todas nós precisamos relaxar”, disse Biles.

Com uma apresentação praticamente perfeita, cravando dois Tsukaharas, os mortais mais difíceis da série, Rebeca somou 14.166 pontos e conquistou o ouro. Simone Biles, que se apresentou depois, executou movimentos complicados, mas pisou duas vezes fora do tablado, o que resultou em descontos e a deixou com 14.133 pontos, não conseguindo superar Rebeca.



Jordan Chiles, cuja principal especialidade é o solo, se apresentou por último e brilhou, recebendo 13.766 pontos. Ela superou a romena Ana Barbosu e levou o bronze. Desde Tóquio 2020, Jordan Chiles expressa sua admiração por Rebeca. Após a conquista, ela reforçou essa admiração e explicou a reverência, que foi sua ideia:

“Ela é incrível. Uma lenda. Devemos reconhecer o trabalho dela. Ficamos muito felizes por esse pódio ter sido formado por mulheres negras. Era muito importante para nós isso. Senti que era necessário (a reverência)”, disse Chiles.