Após ouro, Museu do Louvre reage à foto de Rebeca Andrade no pódio

Rebeca Andrade (no centro) é reverenciada por Simone Biles e Jordan Chiles - Foto: Gabriel Bouys | AFP

Após conquistar a medalha de ouro no solo da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris, nesta segunda-feira, 5, a brasileira Rebeca Andrade teve uma foto icônica sua comentada pelo perfil oficial do Museu do Louvre, um dos mais importantes do mundo.

Na foto, as estadunidenses Simone Biles, que ficou com a prata, e Jordan Chiles, que conquistou o bronze, fizeram um gesto de reverência para a ginasta brasileira durante o pódio. "Isto é tudo", disse a conta oficial das Olimpíadas no X (antigo Twitter) ao publicar a foto. O museu reagiu: "Talvez a gente devesse pendurar no Louvre".

Com o ouro no solo, Rebeca se tornou a atleta brasileira com mais medalhas na história das Olimpíadas, batendo a marca de cinco pódios dos velejadores Torben Grael e Robert Scheidt. Isso tudo apenas aos 25 anos.