Histórico! Pela 1ª vez pódio de ginastas é formado por mulheres negras

“Representatividade” é uma das palavras mais significativas para o pódio da ginástica artística nas Olimpíadas Paris 2024. Pela primeira vez, as vencedoras da modalidade foram todas negras.

Com uma pontuação de 14.666 no solo, Rebeca Andrade conquistou o ouro, levando o Brasil a uma vibração histórica, um momento para tantas meninas e mulheres negras que praticam esportes e sonham com a ginástica.

“Eu fiz o meu melhor tanto na trave quanto no solo e o ouro veio. Então, eu estou muito, muito orgulhosa, do pódio, das mulheres, de mim e de tudo que estamos construindo”, disse a atleta.

Em segundo lugar, ficou Simone Biles com a prata. Atleta da ginástica mais condecorada no mundo, com 30 medalhas mundiais, sendo 23 de ouro. Ela ficou com nota 14.133.

Já a atleta Jordan Chiles, também do grupo dos Estados Unidos, Jordan Chiles, ficou em terceiro lugar com a medalha de bronze, após pontuação 13.766. No entanto, antes a romena Ana Barbosu chegou a comemorar a medalha de bronze, mas Chiles pediu a revisão, que é paga pelo próprio atleta, e o bronze foi para suas mãos.

Quem também marcou história da ginástica artística no Brasil foi Daiane Santos, que esteve como comentarista na transmissão dos jogos olímpicos pela TV Globo. A atleta que já se aposentou foi a primeira ginasta a vencer e conquistar a medalha de ouro nas Olimpíadas da República Dominicana, em 2003.