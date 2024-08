Evandro e Arthur batem holandeses com tranquilidade e vão às quartas

Brasil venceu por 2 sets a 0 - Foto: Luiza Moraes | COB

A dupla brasileira Evandro e Arthur, do vôlei de praia, garantiu neste domingo, 4, uma vaga nas quartas de finais das Olimpíadas. A classificação aconteceu com uma vitória tranquila diante dos holandeses Matthew Immers e Steven Van de Velde, na Arena da Torre Eiffel. A vitória aconteceu por 2 sets a 0.

Leia Mais:

>> Carol e Bárbara perdem e são eliminadas no vôlei de praia em Paris

>> Hugo Calderano é derrotado e fica fora do pódio no tênis de mesa

Durante todo o jogo, a dupla brasileira conseguiu se manter na frente e venceram os dois sets por 21 a 16. Um dos destaques da partida foi a quantidade de aces (pontos de saque). Ao todo foram nove, sendo seis apenas no primeiro set. O duelo contra os holandeses levou 42 minutos.

Depois dessa vitória de Evandro e Arthur, o ADM vai dormir bem mais tranquilo, aqui em Paris. 😴💤



VAMOS, BRASIL! 🔥🇧🇷#JogosOlímpicos #TimeBrasil #Paris2024 pic.twitter.com/JIHkvPgtlt — Time Brasil (@timebrasil) August 4, 2024

Os brasileiros também tiveram esse jogo em evidência por conta do adversário. Steven van de Velde, um dos integrantes da dupla holandesa, foi condenado em 2016 pelo estupro de uma menina de 12 anos.

Com a vitória, Evandro e Arthur estão classificados para as quartas de final e vão enfrentar os suecos Ahman e Hellvig, líderes do ranking mundial. Os brasileiros ainda não perderam nenhum set nas Olimpíadas.