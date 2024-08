Hugo Calderano é derrotado e fica fora do pódio no tênis de mesa

- Foto: Alexandre Loureiro/COB

O brasileiro Hugo Calderano perdeu a disputa do terceiro lugar e ficará fora do pódio do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Contra o francês Felix Lebrun, o mesatenista foi derrotado por 4 sets a 0, com parciais de 7/11, 10/12, 7/11 e 6/11. Apesar do resultado, Hugo protagonizou a melhor campanha de um atleta do Brasil na modalidade em Jogos.

Jogando diante dos seus torcedores, o prodígio francês, de 17 anos, não tomou conhecimento do brasileiro e foi superior do início ao fim, sem diminuir o ritmo e não permitindo que o adversário crescesse. Na carreira, Lebrun já conquistou o campeonato europeu individual, em 2023, e é vice-campeão mundial por equipes.

Após o resultado, Hugo avaliou o desempenho e demonstrou frustração por não ter apresentado o seu melhor jogo. Em fala, o mesatenista afirmou estar decepcionado, mas garantiu que voltará para tentar novamente.

"Conseguir uma medalha é o meu grande objetivo há muitos anos, desde que eu comecei a jogar tênis de mesa. Essa decepção mostra quanto esforço eu faço. Coloco o tênis de mesa sempre no centro da minha vida. Eu moro longe da minha família há muitos anos, treino sete dias por semana. Tudo vale a pena porque esses momentos são lindos de viver. Claro que não dá para ser diferente. Eu vou ficar decepcionado por dias, semanas, meses, mas vou voltar e tentar de novo. Eu tenho muito tempo pela frente ainda, estou continuando a evoluir e obrigado a todo mundo pela torcida de sempre", disse o brasileiro.

Apesar do resultado, Hugo fez uma campanha nunca antes feita, colocando o Brasil entre os quatro melhores do mundo. No top-10 do esporte há mais de 10 anos, o brasileiro se tornou o único sul-americano a classificar às semis, já sendo considerado o maior da história do esporte no continente.