André e George perdem e se despedem das Olimpíadas em 9° lugar

Número 2 do ranking do vôlei de praia, a dupla brasileira André e George foram derrotados e se despedem dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 nas oitavas de final. Contra Wickler e Ehlers, da Alemanha, os atletas do Time Brasil não conseguiram reagir e perderam por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/17.

Na campanha, a dupla brasileira somou uma vitória e duas derrotas, chegando para a fase eliminatória sem confiança. Apesar da derrota, o Brasil ainda conta com três chances de medalha, com Carol/Bárbara, Ana Patrícia/Duda e Evandro/Arthur.

No duelo, os brasileiros até começaram jogando bem, travando um duelo equilibrado e com boas chances criadas. Entretanto, na metade do primeiro set, não conseguiu manter o ritmo e foram superados pela dupla alemã, que não diminuiu o ímpeto.

No retorno, André e George sofreram ainda mais, sem conseguir encaixar o jogo e não conseguindo a reação. Na reta final, até marcaram pontos importantes, diminuindo a vantagem adversária. Porém o bom momento não foi o suficiente e os alemães avançaram de fase.

"Para nós, foi muito importante estar nos Jogos Olímpicos. Temos uma história de cinco anos de conquistas em etapas do Circuito Mundial, em Pan-Americanos, em várias competições grandes. Por isso é um pouco frustrante sair tão cedo, e a avaliação que fica é que não conseguimos ser o George e o André que sempre somos. Lutamos e brigamos muito, mas infelizmente não saiu como a gente queria. Mas saímos com a consciência limpa de que fizemos tudo o que tínhamos que fazer, que tentamos tudo dentro e fora de quadra", disse George após o resultado.