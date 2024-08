Vídeo: Parte íntima faz francês ser eliminado nas Olimpíadas

Anthony Ammirati acabou eliminado em disputa - Foto: Reprodução | YouTube

Uma cena um tanto inusitada chamou atenção das provas de salto com vara, realizadas neste sábado, 3, nas Olimpíadas de Paris 2024. Anthony Ammirati foi eliminado nas semifinais da modalidade após ser ‘traído’ pelo próprio órgão genital no momento em que atravessava a vara.

Leia Mais:

>>> Brasil vence França pela 1ª vez e avança às semifinais da Olimpíada

>>> Bia Ferreira perde revanche, mas garante o bronze no boxe

>>> Argelina envolvida em polêmica de gênero garante 1ª medalha do país

A parte íntima de Anthony esbarrou na marca quando o atleta tentava superar os 5,07m. O ‘duro’ desempenho fez o atleta se contentar com o 15º lugar geral na prova.

Nas redes sociais, o momento viralizou: “Quem mandou tentar tirar vantagem saltando com duas varas? Bem feito”, brincou uma internauta.

“Maluco competiu no salto com vara já com a pistola do tiro ao alvo no bolso. Isso que é um atleta empenhado em duas modalidades”, escreveu outro.

Veja: