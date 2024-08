Bia Ferreira perde revanche, mas garante o bronze no boxe

No boxe olímpico, esta foi a apenas a 9ª derrota da baiana - Foto: AFP

A baiana Beatriz Ferreira não conseguiu avançar à final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A pugilista, de 31 anos, acabou derrotada pela irlandesa Kellie Harrington, pelo placar de 4-1, e ficou com a medalha de bronze na categoria até 60kg. Este é o segundo pódio olímpico de Bia, que conquistou a prata na edição de Tóquio-2020 e se tornou a primeira brasileira a conseguir o feito.

Na busca pela medalha de ouro, a irlandesa enfrentará a chinesa Yang Wenlu, que derrotou a Wu Shih YI, de Taipei, por decisão unânime dos juízes. A decisão será no dia 6 de agosto, terça-feira, às 18h.

No boxe olímpico, esta foi a apenas a 9ª derrota da baiana, que tem pouco mais de 90% de aproveitamento em todas as competições disputadas. Vale lembrar que, apesar da derrota, a baiana se tornou a primeira pugilista a conquistar cinturão e medalha olímpica no mesmo ano.

Para chegar até as semifinais, Bia Ferreira derrotou a norte-americana Jajaira Gonzalez por decisão unânime dos juízes. Na fase seguinte, a adversária foi a holandesa Heijen Chelsey também por escolha unânime.

Vale lembrar que, na última edição dos Jogos, Bia e Kellie se encontraram na final, o que resultou na vitória da irlandesa, que garantiu o ouro, enquanto a baiana subiu ao 2° lugar do pódio. O combate era visto como uma 'revanche', para a campeã mundial, que disse estar na melhor fase da carreira.

“Eu acho que foi uma grande luta, demos um espetáculo para o público. Infelizmente, não foi o resultado que eu queria, não foi o resultado que a gente veio planejando, mas é aquilo: a gente planeja uma coisa e Deus faz outra", disse a pugilista.

Bia Ferreira foi derrotada pela irlandesa Kellie Harrington | Foto: Gaspar Nóbrega/COB

Aposentadoria



Com a derrota, Bia encerra a sua caminhada no boxe olímpico, que agora seguirá com foco total na modalidade profissional, esta que é campeã mundial. Em continuidade, lamentou a eliminação e avaliou que poderia ter feito melhor.



“Eu não encerrei no boxe olímpico como eu queria, que era com chave de ouro, todo mundo sabe disso. Eu consegui completar parte do meu objetivo, que era a medalha olímpica, não na cor que eu queria. Missão metade realizada com sucesso”.

“Eu entreguei o que eu podia entregar hoje, sei que poderia fazer muito melhor, mas é isso, não tem muito o que lamentar. Infelizmente não deu, peço desculpas por ter decepcionado alguém, mas quem mais queria era eu. Estou muito sentida. Bola para frente. Eu tenho outros objetivos agora", completou a baiana.