Mais medalhas? Brasileiros avançam às eliminatórias do caiaque cross

- Foto: Luiza Moraes / COB

Os brasileiros Ana Sátila e Pedro Gonçalves estão classificados para as eliminatórias da canoagem slalom, categoria caiaque cross, nos Jogos Olímpicos de Paris. Os atletas, que já disputaram no C1 e K1, seguem em busca de aumentar o número de medalhas do Time Brasil.

Na manhã deste sábado, os canoístas voltaram às águas. Enquanto Ana garantiu a vaga através de uma repescagem, Pepê ficou entre os melhores de forma direta.

Leia mais:

É PRATA!! Rebeca Andrade iguala recorde de medalhas entre brasileiros

É BRONZE! Em vitória heroica de Rafa Silva, Brasil vence no judô

Em busca do ouro! Bia Ferreira enfrenta 'bicho-papão' de Tóquio-2021

"Agora a única coisa que importa é que zerou. Amanhã eu volto para o jogo total e agora é descansar muito. Foi um dia muito longo, eu confesso que eu não gosto muito do cross. Para mim é muito difícil mentalmente, mas eu vou fazer o meu máximo hoje e amanhã para chegar muito bem com toda a energia do mundo e dar o meu melhor nessa competição, cair para dentro e conseguir um bom resultado para o meu país, que é o mais importante", avaliou a brasileira.

| Foto: Luiza Moraes / COB

Entre os classificados, Pedro teve o segundo melhor tempo ( 66.41), atrás apenas de J. Clarke, da Grã Bretanha, com 66.08. Sobre o resultado, o canoísta analisou o desempenho e destacou a importância da do foco.



"Você tem que ter uma estratégia na cabeça, mas estar disposto a todo momento a mudar a estratégia. Muda de uma hora para outra. Dinamismo. Sangue no olho, remando e fazendo força. A prova é legal para quem assiste, quem está de dentro é pesado mentalmente e concentração até o final. É como se fosse um BMX da canoagem, o legal é que quem chegar primeiro ganha", disse Pepê.

A próxima fase do caiaque cross será na manhã deste domingo, 4. O feminino está previsto para acontecer 1h45 (de Brasília), diferente do masculino, que ainda não há a definição do horário.