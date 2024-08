Líder do ranking, Marcus D'Almeida cai nas oitavas do tiro com arco

- Foto: Wander Roberto/COB

Líder do ranking mundial, o brasileiro Marcus D'Almeida caiu nas oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 no tiro com arco. Contra o sul-coreano Woojin Kim, n°2 do mundo, o arqueiro não conseguiu ser superior e sofreu a derrota por 7/1.

D'Almeida precisou encarar um dia inspirado do sul-coreano, que acertou 11 tiros perfeitos, somando 10 pontos em cada um deles. O brasileiro, por sua vez, não conseguiu um aproveitamento tão positivo.

Leia mais:

Olimpíadas: Marta vai jogar semifinal contra a Espanha? Entenda

Duplantis mira recorde de Thiago Braz: 'Única coisa que não tenho'

André e George perdem e se despedem das Olimpíadas em 9° lugar

Com a eliminação, Marcus igualou a campanha da edição de Tóquio, quando chegou até as oitavas de final e ficou entre os 16 melhores arqueiros dos Jogos. Sobre o resultado, o brasileiro destacou o incentivo da Coreia do Sul na modalidade e garantiu que quer passar o adversário.

"Eles têm uma estrutura gigantesca. A Coreia (do Sul) é o principal país nesse esporte e quem não concorda está errado, porque até agora eles não perderam uma, se eles perderem aqui, no masculino, não muda nada. Eu não quero me igualar a ele (Woojin Kim), quero passá-lo", disse Marcus.