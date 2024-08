Olimpíada eleva faturamento de bares em pelo menos 30%

Leopoldo Leão, administrador do Five Sport Bar - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

As Olimpíadas de Paris 2024 têm atraído o público brasileiro não apenas diante da televisão da sala ou nos streamings na internet, mas também nas mesas de bares. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) estima que o faturamento desses estabelecimentos seja pelo menos 30% maior durante o período de competições, a exemplo do que aconteceu com a última Copa do Mundo de futebol, em 2022.

Joe Rodrigues, proprietário do Quiosque Chopp Brahma, localizado no Shopping Bela Vista, em Salvador, conta que o movimento aumentou 20% já na primeira semana de Olimpíadas. “Os jogos são um grande chamariz de clientes. Temos três televisões posicionadas em diferentes ângulos do bar, cada um sintonizado em uma competição diferente. Quando o Brasil está disputando medalha em alguma modalidade, colocamos todos os aparelhos no mesmo canal”, conta o empreendedor, que atua há 14 anos no setor de bares.

Rodrigues relata que os esportes, em geral, atraem mais clientes ao estabelecimento e aumentam o faturamento mesmo em dias e horários menos habituais. “As competições esportivas sempre aumentam o volume de vendas entre 40% e 50%. Durante a Eurocopa (Campeonato Europeu de Futebol), no mês passado, tivemos recorde de clientes no meio da semana, às 15h ou 16h, quando aconteciam os jogos”.

Leopoldo Leão, dono do Five Sport Bar, rede de estabelecimentos temáticos com oito unidades espalhadas pelo Brasil, aposta na grande quantidade de telões e televisões para atrair a clientela ao local. Só na unidade do Shopping Paralela, também em Salvador, são 40 aparelhos. “Nas Olimpíadas, muitos esportes acontecem ao mesmo tempo e lá é possível acompanhar, duas, três, até quatro competições ao vivo”, diz. Com a campanha ‘Respiramos esporte’, a marca tem realizado promoções e ações publicitárias com brindes.

Com 12 anos no mercado e em sua quarta Olimpíada, o Five Sport Bar tem um público fidelizado, como conta seu proprietário. “O pessoal que acompanha a NBA (liga do basquete norte-americano) tem vindo assistir o basquete nos Jogos Olímpicos também”. Leão diz que a programação atrai a clientela desde a manhã até tarde da noite. “Às vezes, o shopping já está vazio e continuamos lotados”. Segundo ele, isso acontece mesmo quando não há eventos com o peso global das Olimpíadas. “Os jogos da UEFA Champions League atraem o público no meio da tarde, durante a semana. E tem gente que vem às duas manhã quando tem competição de UFC, por exemplo”.

Estratégias de vendas

De acordo com Leandro Menezes, presidente da Abrasel na Bahia, os bares e restaurantes que já têm o hábito de transmitir programações esportivas têm potencial de lucrar mais com as Olimpíadas. “Como empreendedor, é preciso identificar se o perfil do seu estabelecimento converge com a transmissão desse tipo de evento. Lugares com uma proposta mais descontraída conseguem melhores resultados com esse calendário. Já aqueles ambientes mais formais podem até perder clientes se colocarem televisores, já que esse público busca outro tipo de experiência”, explica Menezes.

Para quem quer aproveitar a oportunidade, Menezes recomenda realizar ações de divulgação com programação especial para os Jogos, dando destaque aos horários em que atletas brasileiros competirão, principalmente quando há disputa por um lugar no pódio olímpico. “Um toque a mais é caprichar na decoração e trazer realmente o clima de Olimpíadas para dentro do bar e restaurantes, proporcionando, assim, uma ótima experiência ao cliente”, acrescenta.

O especialista ressalta que as promoções sempre são uma boa forma de atrair o público, mas que elas só valem a pena quando o empresário tem sua gestão de custos em dia, para não ofertar um produto que pode causar prejuízo. “As ações publicitárias também funcionam bem, mas é importante que ocorra de forma planejada, e que possa ser acompanhada para analisar o resultado, ou corrigir os rumos”, orienta.

Joe Rodrigues, dono do Quiosque Chopp Brahma, apostou nas duas estratégias. Ele aproveitou a programação especial do Shopping Bela Vista para as Olimpíadas e colocou anúncios nas escadas rolantes, convidando os potenciais clientes para aproveitarem suas promoções. “Na compra de três chopes, o quarto fica por conta da casa”, diz, animado com a possibilidade de atrair mais consumidores.