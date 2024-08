TAS rejeita recurso e Marta desfalca o Brasil contra a Espanha

Marta foi expulsa no jogo contra a Espanha, ainda pela fase de grupos - Foto: Philippe LOPEZ / AFP

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) negou o pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para anular a suspensão de Marta após sua expulsão contra a Espanha na fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Com a decisão, Marta cumprirá a segunda partida de suspensão e não enfrentará a Espanha nas semifinais, que acontece nesta terça-feira, 6, às 16h, em Marselha. O vencedor desta partida garantirá pelo menos a medalha de prata.

A decisão emergencial foi tomada pela árbitra egípcia Laila El Shentenawi, que determinou que Marta deve cumprir a suspensão restante. Com isso, a estrela do futebol feminino brasileiro só poderá retornar em caso de classificação para a final ou para a disputa da medalha de bronze.

Além da ausência de Marta, a seleção brasileira também perdeu a lateral-esquerda Tamires para o restante da competição. Tamires sofreu um rompimento ligamentar no tornozelo e não terá tempo hábil para se recuperar durante os Jogos Olímpicos. O departamento médico da seleção informou que Tamires sentiu desconforto após a vitória contra a França, e exames de imagem diagnosticaram uma lesão extensa da sindesmose. A tendência é que a jogadora do Corinthians precise passar por cirurgia.