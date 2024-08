Dora Varella garante o Brasil na decisão do skate park feminino

Dora Varella vai à final do skate park feminino - Foto: Franck FIFE / AFP

A brasileira Dora Varella garantiu vaga na final do skate park feminino em Paris-2024, marcando sua segunda participação olímpica. Com uma pontuação de 82.29, Dora obteve a oitava melhor marca nas eliminatórias, realizadas nesta terça-feira, 6.

Competindo na quarta e última bateria das eliminatórias, Dora começou com uma boa primeira volta e se superou na segunda, assegurando sua posição no Top 8. Sua performance eliminou a compatriota Isadora Pacheco, que alcançou 82.07 pontos e ficou em nono lugar. Raicca Ventura, a terceira brasileira na prova, terminou em 12º lugar com 76.24 pontos.

Em sua estreia olímpica em Tóquio-2020, Dora Varella também disputou a final, onde finalizou a competição na sétima posição. A decisão do skate park feminino em Paris-2024 ocorrerá ainda nesta quarta-feira, 6 de agosto, a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Confira abaixo a lista de classificadas para a final:

Cocona Hiraki (Japão) – 88.07

Bryce Wettstein (EUA) – 85.65

Hinano Kusaki (Japão) – 85.11

Sky Brown (Grã-Bretanha) – 84.75

Heili Sirvio (Finlândia) – 83.42

Arisa Trew (Austrália) – 82.95

Naia Laso (Espanha) – 82.49

Dora Varella (Brasil) – 82.29