N° 1 do ranking, dupla brasileira avança às quartas do vôlei de praia

Duda e Ana Patrícia comemorando - Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Ana Patrícia e Duda, dupla número 1 do ranking de vôlei de praia, venceram mais uma e avançaram às quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. As brasileiras derrotaram Akiko Hasegawa e Miki Ishii por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/16, sem dar chances para as adversárias.

Para vencer, o Time Brasil contou com uma grande atuação de Duda, que marcou incríveis 19 pontos. Com o resultado, as brasileiras voltam a jogar contra letãs Tina e Anastasija, na quarta-feira, 7, e seguem na busca por medalhas.

No confronto, Ana Patrícia e Duda foram superiores do início ao fim, com ótimas defesas e sendo decisivas no ataque. No primeiro set, mantiveram o ímpeto lá no alto, abrindo vantagens confortáveis. Na segunda parcial, seguiram no ritmo de líderes do ranking. Apesar de uma melhora das japonesas, a dupla brasileira fechou mais um set e consagraram mais uma vitória.