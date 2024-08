Brasil vence Portugal no tênis de mesa por equipes e avança às quartas

Vitor Ishiy comemorando vitória - Foto: JUNG Yeon-je / AFP

A equipe masculina do Brasil do tênis de mesa avançou às quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao vencer a equipe de Portugal nesta segunda-feira, 5. Na Arena Paris Sul, Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro eliminaram os portugueses com 3 vitórias a 1, uma nas duplas (formada por Ishiy e Teodoro) e duas nos duelos individuais, em que jogaram Calderano e Ishiy.

As duplas abriram o confronto. Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro venceram os portugueses Tiago Apolonia e Marcos Freitas por 3 sets a 2 (parciais de 12-10, 11-9, 7-11, 8-11 e 12-10). Depois foi a vez de Hugo Calderano entrar em ação, no individual. Após um início ruim, ele reagiu e derrotou João Geraldo por 3 a 0 (13-11, 11-5 e 11-7).

No terceiro jogo, o português Marcos Freitas bateu o brasileiro Guilherme Teodoro por 3 a 0 (11-7, 12-10 e 11-4) no único ponto conquistado por Portugal. E fechando o confronto entre as equipes, Vitor Ishiy venceu João Geraldo num duelo acirrado de cinco sets dando a vitória definitiva ao Brasil. Ele venceu por 3 a 2 (parciais de 14-12, 8-11, 8-11, 11-9, 14-12).

A equipe brasileira aguarda o vencedor do duelo entre França e Eslovênia. As quartas de final estão marcadas para a quarta-feira, 7.