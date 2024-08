Atletismo: Brasileiro faz 3° melhor tempo e avança à final dos 200m

Renan Gallina durante prova dos 200m - Foto: Jewel SAMAD / AFP

O brasileiro Renan Gallina avançou à final dos 200m rasos no atletismo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Pela segunda bateria, o atleta conseguiu chegar entre os três primeiros, garantindo, de forma direta, a vaga. Campeão Pan-Americano de Santiago-2023, Renan conseguiu o tempo de 20.41s, atrás apenas de Gracious Orogot, com 20.32, e Wanya McVoy, com 20.35s.

Na disputa final, o brasileiro terá pela frente o 'homem mais rápido do mundo', o norte-americano Noah Lyles, que foi campeão olímpico nos 100m livres e fez os 200m em 20s19. Além dele, o compatriota Kenneth Bednarek também vem forte, conseguindo o melhor tempo das eliminatórias, com 19s96.

"Eu estou muito feliz por isso. Deu para quebrar o gelo, meu primeiro Jogos Olímpicos. Dentro da prova, o começo foi um pouquinho ruim, mas depois eu consegui deslanchar, no final deu tudo certo, eu consegui me qualificar", avaliou o brasileiro.