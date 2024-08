Juíza dos 19 min de acréscimo fecha redes após 'invasão brasileira'

Juíza Tori Penso - Foto: Reprodução

O Brasil eliminou a França nas Olimpíadas, no último sábado, 3, mas os brasileiros se revoltaram com os 19 minutos de acréscimos dados pela árbitra Tori Penso. Após a partida, o perfil da juíza foi invadido com comentários e ofensas, obrigando-a a privar a conta.

Alguns comentários brincavam sobre o "excesso" de tempo: "Deixe ela que ela inventou o terceiro tempo no futebol", escreveu um dos internautas. "A última vez que a gente foi roubado assim foi em 1500", disse outro.

Depois disso, Penso fechou os comentários da rede social. No X, há brasileiros que seguem comentando em posts de um mês atrás. "Attenzione Pickpocket!", escreveram diversos internautas, em referência ao grupo de "batedores de carteira", que circula principalmente entre Itália e na França.

No dia do jogo, muitos brasileiros entraram em desespero e geraram memes sobre a situação. A frase "até a França empatar" surgiu várias vezes

O Brasil vai enfrentar a Espanha na terça-feira (6) às 16h (horário de Brasília) pelas semifinais.