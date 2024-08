Histórico! Brasil vence França pela 1ª vez e avança às semifinais da Olimpíada

Gabi Portilho comemorando gol - Foto: AFP

A Seleção Brasileira de futebol feminino fez história ao ganhar da França nas quartas de final nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 na tarde deste sábado, 3. Contra as donas da casa, a amarelinha venceu por 1x0, avançou às semifinais e seguirá na busca pela medalha de ouro inédita na competição. O único gol da partida foi marcado por Gabi Portilho, aos 82 minutos.

Na próxima fase, o Brasil vai enfrentar a Espanha, que venceu a Colômbia nos pênaltis, na terça-feira, 6, às 16h. Vale lembrar que, nesta edição, as equipes se encontraram, resultando em uma vitória por 2x0 para as europeias.

A França se tornou uma verdadeira algoz da amarelinha, sendo responsável pela eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo de 2019 e na derrota que comprometeu a classificação na fase de grupos no Mundial de 2023. Com 12 jogos feitos, esta foi a primeira vitória do Brasil.

Na última edição dos Jogos, a Seleção Brasileira caiu na fase de quartas de final para o Canadá, após empatar em 0x0 e levar a decisão para os pênaltis. No critério, a equipe adversária levou a melhor em um placar de 4x3, classificando às semifinais e, posteriormente, sendo campeã.

Para o duelo, o Brasil não contou com a camisa 10 Marta, que foi expulsa no último combate contra a Espanha e acabou suspensa. No próximo jogo, a Rainha já retorna. Além dela, a lateral Antônia também não entrou em campo, tendo em vista que sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda e não disputaria mais a competição.

Jogadoras do Brasil comemorando | Foto: AFP

O confronto começou favorável para as francesas, gerando perigo para a defesa e fazendo a baiana Rafaelle trabalhar. Aos 11 minutos do segundo tempo, a zagueira Tarciane chegou atrasada e cometeu falta dentro da área em cima da atacante Karchaoui, o que resultou em pênalti marcado pela arbitragem. Após autorização, a camisa 7 da França finalizou no canto direito da goleira Lorena, que defendeu a cobrança com maestria.



Nos minutos seguintes, a partida tornou-se mais física, sem grandes chances criadas e perigos para ambas as equipes. Na reta final do primeiro tempo, a equipe brasileira até melhorou, conseguindo ficar mais com a bola e criar pelas laterais, mas sem finalizar o gol e alterar o placar.

No segundo tempo, a Seleção ofereceu mais perigo, minando a defesa adversária. Mesmo com as poucas chances das francesas, o Brasil também contou com ótimas defesas da goleira Lorena, que vem fazendo uma ótima competição.

A partida estava empatada até o minuto 82, quando a defesa francesa errou e Gabi Portilho aproveitou a chance, chegando sozinha na área e marcando o gol decisivo. Nos minutos seguintes, o Brasil conseguiu controlar o jogo e se manteve invicto.