CBF entra com recurso no TAS para contar com Marta nas semifinais

O departamento jurídico da CBF, em conjunto com o COB, entrou com um recurso no TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) na manhã desta segunda-feira, 5, para contar com Marta nas semifinais dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A atleta foi expulsa na terceira rodada da fase de grupos e sofreu uma suspensão de dois jogos.

Nas quartas de final, onde a Seleção Brasileira feminina derrotou a França por 1x0, a camisa 10 não jogou, cumprindo a suspensão automática. Desta maneira, em caso de sucesso do recurso, a jogadora retorna aos gramados.

Em busca da final, o Brasil enfrenta a Espanha, nesta terça-feira, 6, às 16h. Em caso de vitória, a amarelinha já garante a medalha de prata para a delegação. Em caso de derrota, ainda poderá disputar a medalha de bronze.

"No recurso, a defesa alega que a falta não foi intencional, ocorreu sem o emprego de violência, nem mesmo causou quaisquer danos à atleta adversária, que permaneceu na partida normalmente. Além disso, ressaltou-se a conduta ilibada da atleta Marta, eleita seis vezes a melhor do mundo, sempre respeitando as regras do desporto e o fair play", informou a CBF.