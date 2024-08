Seleção feminina de futebol chega a Marselha para semifinal olímpica

Seleção feminina encara as espanholas nesta terça-feira (6) - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Após derrotar a equipe anfitriã nas quartas de final, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino volta a campo para a semifinal das Olimpíadas de 2024, onde enfrentará a Espanha, atual campeã mundial e responsável por uma derrota brasileira na fase de grupos, por 2 a 0.

No último encontro entre as duas equipes, durante a fase de grupos dos Jogos Olímpicos em Paris, o Brasil enfrentou dificuldades esperadas. Com uma campanha mediana, a equipe comandada por Arthur Elias terminou em terceiro lugar no Grupo C, com três pontos. Já a Espanha, classificada antecipadamente, garantiu o primeiro lugar com nove pontos.

Em entrevista coletiva, o técnico Arthur Elias revelou que a estratégia inicial contra as espanholas era segurar o empate, o que seria suficiente para garantir a classificação do Brasil às quartas de final. No entanto, o jogo tomou um rumo inesperado após a expulsão de Marta no início do primeiro tempo e a lesão de Antonia. A mudança de planos resultou na vitória espanhola por 2 a 0. Além disso, a camisa 10 brasileira, Marta, não poderá atuar na semifinal, pois foi punida com dois jogos de suspensão pelo Comitê Disciplinar da Fifa.

Apesar da derrota que complicou a situação da Seleção Brasileira, a equipe conseguiu se recuperar e garantir a vaga nas quartas de final. Na partida seguinte, contra a França, a postura defensiva do Brasil mudou. As brasileiras marcaram forte no meio-campo e se mantiveram menos recuadas do que contra a Espanha, resultando na vitória sobre as anfitriãs.



A esperança de classificação das brasileiras para a final aumentou após o desempenho da Espanha contra a Colômbia. A equipe espanhola sofreu para avançar, empatando no tempo regulamentar e precisando das penalidades para garantir a vaga na semifinal.

Com esse cenário, a Seleção Brasileira entra em campo com um novo ânimo, pronta para enfrentar novamente a poderosa Espanha e buscar um lugar na final dos Jogos Olímpicos.