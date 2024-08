Feriado? COB anuncia "decreto" após vitória de Rebeca Andrade; entenda

COB brincou e decretou feriado após conquista de Rebeca Andrade - Foto: Divulgação | COB

O Comitê Olímpico Brasileiro chamou a atenção nas redes sociais com uma publicação em que brincou com a vitória de Rebeca Andrade na final do solo na manhã desta segunda-feira, 5, nas Olimpíadas de Paris. O COB chegou a "decretar" feriado para que os brasileiros possam comemorar a conquista.

"O Time Brasil decreta oficialmente feriado no país. Esse post tem poderes oficiais para liberar todas as pessoas dos seus trabalhos com o intuito de comemorar o ouro conquistado por Rebeca Andrade em Paris", disse o perfil oficial do Comitê Olímpico do Brasil na rede social X.

Nos comentários, vários internautas não acreditaram no decreto do COB e brincaram com a situação. "Que mentirada", escreveu uma pessoa.

"Adm, mostrei pro meu chefe e ele me deu feriado não só hoje, mas tbm pelo resto do ano e dos anos futuros", brincou outro.

O que vitória de Rebeca Andrade representa?

Rebeca Andrade conquistou o ouro na final do solo e se tornou a maior medalhista olímpica do país em todos os tempos.

Antes disso, a brasileira havia falhado na final de trave, mas logo depois entregou muito no tablado, com um solo cheio de cravadas.