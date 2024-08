Espanha vence Marrocos e volta à final das Olimpíadas no futebol

Espanhol comemorando gol - Foto: Pascal GUYOT / AFP

A Espanha venceu o Marrocos por 2 a 1 nesta segunda-feira, 5, e avançou para sua quarta final olímpica no futebol masculino, a segunda consecutiva depois de perder o ouro para o Brasil em Tóquio-2020.

Apesar de terem praticamente toda a torcida no estádio de Marselha contra eles, os espanhóis conseguiram a virada num jogo em que sofreram um gol de pênalti aos 36 minutos convertido pelo artilheiro do torneio, Soufiane Rahimi.

Fermín López, destaque da equipe, empatou no segundo tempo (66') com um chute de pé esquerdo. E quando parecia que o jogo iria para a prorrogação, Juanlu Sánchez acertou um disparo de pé direito (85') e garantiu a vitória.

Na final de sexta-feira, no Parque dos Príncipes, em Paris, a Espanha buscará o segundo ouro, depois do conquistado em Barcelona-1992 com uma equipe que tinha Luis Enrique e Pep Guardiola, contra França ou Egito, que se enfrentaram nesta segunda-feira em Lyon, às 16h00 (horário de Brasília).

A vitória mantém vivo o sonho de 'La Roja' de conquistar seu segundo título importante em menos de um mês, após vencer a Eurocopa na Alemanha, em meados de julho, com a seleção principal.

E ao mesmo tempo os 'Leões do Atlas', que brilharam na Copa do Mundo de 2022 no Catar com um histórico quarto lugar, ainda podem conquistar sua primeira medalha olímpica no futebol e estrear no quadro de medalhas em Paris-2024.