Dora Verella faz bonito, mas fica fora do pódio no skate park

- Foto: Alexandre Loureiro/COB

A brasileira Dora Varella fez bonito na final do Skate Park dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e ficou na 4ª colocação. Semifinalista em Tóquio-2020, a skatista voltou a decisão e melhorou a campanha, ficando a três pontos do pódio, ao somar 89.14. A australiana Arisa Trew fez 93.18 e garantiu o ouro, seguida de Cocona Hiraki, com 92.63, e Sky Brown, com 92.31.

Na classificatória, Dora ficou com a 8ª e última vaga, sendo a primeira a descer na final. Na primeira volta, a brasileira fez 85.06. Na segunda parcial, sofreu uma queda no final e marcou 77.62, melhorando na terceira e última descida, com 89.14.

Na edição de Tóquio, a skatista não conseguiu um bom resultado e ficou na penúltima colocação, somando 40,42 na sua primeira volta. Assim, além da melhor nota olímpica, Dora também conseguiu a melhor colocação, batendo na trave do pódio.

Na competição, o Brasil também contou com Raicca Ventura e Isa Pacheco, que não conseguiram avançar para a final.