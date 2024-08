Brasileiro quebra recorde sul-americano e vai à final do atletismo

Luiz Maurício da Silva durante classificatória - Foto: Miriam Jeske/COB

O brasileiro Luiz Maurício da Silva garantiu vaga à final do lançamento de dardo, com direito a recorde sul-americano. Na manhã desta terça-feira, 6, o atleta voltou a disputar o atletismo dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e, ao atingir a distância de 85m91, se mantém vivo na busca pela medalha inédita para o Brasil.

Na disputa, o brasileiro já havia feito dois bons lançamentos, mas não se contentou e veio para a 3ª tentativa, conseguindo quebrar a sua melhor marca pessoal e o recorde sul-americano. Por outro lado, Pedro Henrique Rodrigues não fez boa marca e ficou de fora do top-12.

Vale lembrar que, melhor do que quebrar o recorde de outros atletas, é quebrar o seu próprio recorde. No Troféu Brasil, que ocorreu a poucos meses atrás, o finalista conseguiu a marca de 85m57, conseguindo o índice olímpico ao garantir a maior distância entre sul-americanos. Portanto, Luiz quebrou o próprio recorde.

"Um recorde pessoal nas Olimpíadas, eu não sei nem o que falar. Foi uma surpresa muito grande, competindo com os melhores aqui, que eu assistia na televisão. Agora estou aqui competindo com eles, estar na final junto com eles, não tem nem o que falar. Agora é voltar agora para final com outra cabeça, foi um bom lançamento e é isso, até o final", disse o brasileiro após a classificação.