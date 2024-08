Brasil vence República Dominicana e classifica às semis do vôlei

Nyeme e Gabi comemorando - Foto: Luiza Moraes | COB

A Seleção Brasileira de vôlei feminino voltou a vencer e se classificou às semifinais dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Contra a República Dominicana, a amarelinha conseguiu mais uma vitória sem dificuldades, garantindo 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/13 e 25/17.

As comandadas de Zé Roberto fizeram mais um grande jogo, com poucos erros, grandes bloqueios e um ataque de manual. A equipe contou com uma atuação brilhante da capitã Gabi, que marcou 20 pontos, e Ana Cristiana, com 14. Além dela, a líbero Nyeme também foi peça chave, executando ótimas defesas.

Com a vitória, o confronto da semifinal será entre o vencedor de Estados Unidos e Polônia, que se enfrentam às 12h desta terça-feira, 6. O confronto está previsto para ser na quinta, 8, às 11h.

Com pouco mais de 1h10 de jogo, a Seleção Brasileira confirmou o título de favorita e, do início ao fim, não concedeu espaços para a equipe adversária, seguindo sem perder um set sequer em quatro jogos feitos. A primeira parcial foi mais equilibrada, com apenas três pontos de diferente.

Entretanto, no restante do jogo, o Brasil aumentou o ímpeto, diminuindo os erros e melhorando nas ações ofensivas. Com 10 pontos de bloqueio ao longo do jogo, um dos grandes fundamentos da equipe, a Seleção fechou mais um set, desta vez com 12 pontos de vantagem. A terceira e última parcial não foi diferente, com oito de vantagem, garantindo mais uma classificação.