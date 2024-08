Medalha inédita de Caio Bonfim garante reforma em estrutura de treinos

Caio Bonfim conquistou a primeira medalha olímpica da marcha atlética brasileira - Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP

Os programas Compete Brasília e Bolsa Atleta, do Governo do Distrito Federal (GDF), são fundamentais para o apoio ao atleta brasiliense Caio Bonfim, medalhista na modalidade marcha atlética. Em entrevista ao CB.Poder, o secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, destacou que, apesar das condições precárias de treinamento, o cronograma de recuperação do Estádio Augustinho Lima, em Sobradinho, terá início em setembro.

Avaliação do Desempenho do DF nas Olimpíadas

O Distrito Federal obteve um dos melhores desempenhos nas Olimpíadas, com a histórica medalha de prata conquistada por Caio Bonfim na marcha atlética, um feito inédito para o Brasil. Além disso, o judô coletivo brilhou com Ketleyn Quadros e Guilherme Schmidt, ambos de Brasília, resultando em três medalhas para a capital do país.

Programas de Incentivo e Investimentos

O programa Bolsa Atleta beneficia 230 pessoas, entre atletas e paratletas, com um investimento anual de cerca de R$ 5 milhões. O Compete Brasília, que cobre passagens, atendeu quase 5 mil atletas em 2023, com um montante superior a R$ 8 milhões. Até o final de julho deste ano, 2,5 mil atletas foram atendidos, com um investimento aproximado de R$ 3 milhões. Esses recursos foram essenciais para as fases classificatórias das Olimpíadas e Paralimpíadas.

Importância do Incentivo aos Talentos

Segundo Renato Junqueira, os projetos sociais esportivos são cruciais para a formação de atletas, promovendo valores como respeito, disciplina e saúde mental. O investimento permite que os atletas se concentrem nos treinos sem preocupações adicionais.

Investimento em Tecnologia no Esporte

O secretário reconhece que, apesar dos investimentos, o Brasil precisa aumentar os recursos destinados ao esporte para competir com países como Estados Unidos, China e Japão. Exemplos como o centro de treinamento de Simone Biles ilustram o alto nível alcançado por esses países. Entretanto, a medalha de ouro de Rebeca Andrade demonstra que, com resiliência, é possível superar desigualdades de oportunidades.

Incentivos para Aspirantes a Atletas

O Distrito Federal conta com 12 Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPs) espalhados por várias regiões administrativas, oferecendo modalidades como natação, futsal e vôlei, além de atendimento gratuito a crianças, adolescentes, idosos e pessoas em fisioterapia. Esses centros funcionam como incubadoras de talentos, como a atleta Daniele Souza, do COP de Samambaia, que representará o Brasil nas Paralimpíadas de Paris no parabadminton.

Reforma do Estádio Augustinho Lima

Caio Bonfim treina em condições precárias, mas a Secretaria de Esporte tem um plano de transformar o Estádio Augustinho Lima em um centro de referência. Uma equipe técnica já avaliou o estádio, e um edital de licitação será lançado ainda este mês para a recuperação de algumas estruturas e do gramado. O cronograma de reforma começará em setembro, abrangendo a melhoria da pista de atletismo, do sistema de irrigação, e das instalações hidráulicas e elétricas.

Eventos Esportivos no Segundo Semestre

Brasília se prepara para sediar importantes eventos esportivos no segundo semestre, como o Mundial de Kickboxing em agosto e os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) em outubro, que trarão 6 mil universitários para a capital. A cidade está se consolidando como um centro de eventos esportivos, destacando-se não apenas como a capital federal, mas também como a capital do esporte.