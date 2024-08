Quem ganha mais? Saiba a verdadeira diferença entre Rebeca e Biles

Rebeca Andrade e Simone Biles travaram uma bela disputa em Paris - Foto: Luiza Moraes/COB

Duas das melhores ginastas da história dos Jogos Olímpicos, Rebeca Andrade e Simone Biles travaram belos duelos em Paris este ano. No entanto, apesar de serem as maiores estrelas em seus países, as campeãs não ganham salários milionários como os craques do futebol no Brasil ou os astros do basquete nos Estados Unidos, por exemplo.

Biles recebe uma boa grana de patrocínios, cerca de 7 milhões de dólares, segundo a revista Forbes. Uma das atletas mais vencedoras de todos os tempos, a estadunidense recebeu apenas 8.333 dólares (R$ 48 mil convertidos) de salário e premiações no ano passado. No total, ela faturou 100 mil dólares (R$ 580 mil) em 2023.

Leia mais:

>> Após ouro, Museu do Louvre reage à foto de Rebeca Andrade no pódio

>> Campeã olímpica, Rebeca Andrade é reverenciada por norte-americanas

>> É OURO! Rebeca Andrade supera Biles no solo e faz história

Já Rebeca, por outro lado, recebe R$ 20 mil mensais do clube em que treina, o Flamengo. Além disso, de acordo com o Jornal O Globo, a brasileira ainda ganha R$ 16.629 mensais do programa bolsa atleta, já que é atleta pódio. Contanto, proporcionalmente, é mais que o quádruplo que a rival americana.

Os valores convertidos colocariam Simone Biles a frente, já que o dólar americano vale bem mais que o real. Porém, olhando para o que cada bagatela vale em seu respectivo país, o que faz a gringa encher os bolsos em relação a Rebeca Andrade são os patrocínios. Segundo a revista Valor Econômico, a brasileira fatura 'apenas' entre R$ 600 mil a R$ 1 milhão por ano com publicidades.