Baianos lideram bateria e classificam às semifinais da canoagem

Isaquias Queiroz e Jacky Godman durante quartas de final - Foto: Alexandre Loureiro/COB

Classificados! Isaquias Queiroz e Jacky Godman estão com vaga garantida nas semifinais da canoagem velocidade, categoria C2M500, dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Nas quartas de final, os baianos lideraram a bateria e quebraram o gelo, conseguindo um tempo de 1:38.78.

Mais cedo, a dupla encerrou a primeira fase na 3ª posição, não conseguindo a vaga direta. Porém, na segunda oportunidade, fizeram bonito e ganharam sem dificuldade, com uma certa vantagem para a Romênia, com 1:40.00, e França, com 1:45.24.

Leia mais:

Quem ganha mais? Saiba a verdadeira diferença entre Rebeca e Biles

Jogos de Paris: Tati Weston-Webb fica com prata no surfe feminino

Ana Sátila ainda tem agenda nas Olimpíadas? Entenda

Agora, os canoístas voltam às águas na quinta-feira, 8, para a disputa da semifinal e final da categoria. Isaquias, porém, volta um pouco antes, na manhã desta quarta-feira, 7, para a disputa do C1M100, esta que é o atual campeão olímpico.

Na edição, Isaquias compete no individual e nas duplas, podendo conquistar duas medalhas. Caso consiga o feito, o baiano igualará Rebeca Andrade e se tornará o brasileiro com mais medalhas olímpicas da história. Jacky Godman, por sua vez, compete apenas nas duplas e está em busca da sua primeira medalha.

“A gente estava na expectativa de passar direto para a semifinal. Esperávamos ficar em primeiro na eliminatória, ou pegar o segundo lugar, mas é competição, às vezes erramos. Erramos em um cálculo de sair muito forte, demoramos para diminuir o ritmo e, no final, quando ela para subir não conseguimos. O momento de errar era esse. (...) Agora é ver o que erramos nas quartas de final e melhorar o que tem que melhorar para as semifinais para ir à final”, avaliou Isaquias.

Sobre a chance de conquistar a 6ª medalha olímpica, o baiano disse ter ficado nervoso, mas revelou que o feito de Rebeca Andrade incentiva todos os atletas.

“Acho que isso me deixou nervoso nos últimos dias. O que a Rebeca fez incentiva a gente mais ainda, incentiva a acreditarmos nos nossos sonhos, no nosso trabalho. O que ela fez acaba afetando todos nós, que somos capazes de chegar nesse nível. Eu saí de uma modalidade pouco conhecida no Brasil, que ainda está dando as caras para poder conquistar a minha 6ª medalha”, disse Isaquias.