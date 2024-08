Com baiano! Saiba os principais confrontos do Brasil nesta terça

- Foto: Aris MESSINIS / AFP

Na última semana dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, grandes nomes da Delegação Brasileira competem em busca de seguirem na briga pela tão desejada medalha de ouro. O dia 10 da competição terá como destaques o baiano Isaquias Queiroz, a Seleção feminina de vôlei, o duelo entre Brasil x EUA no basquete masculino e muito mais.

A chance de medalha do dia vem do skate park feminino, com Raicca Ventura, Isadora Pacheco e Dora Varela, que disputam a fase preliminar e buscam a final olímpica. Além delas, O hipismo também pode render pódios ao Brasil, com Rodrigo Pessoa e Stephan Barcha.

Confira programação:

5h- Hipismo: Rodrigo Pessoa e Stephan Barcha

5h30- Canoagem velocidade: Isaquias Queiroz e Jacky Godmann

6h15- Atletismo: Eliane Martins Lyssandra Campos

6h20- Atletismo: Tiffani Marinho

7h15- Vela: Siemsen/ Arndt

7h30- Skate Park: Raicca Ventura, Isadora Pacheco e Dora Varela

8h- Vôlei: Brasil x República Dominicana

13- Vôlei de praia: Brasil x Suécia

16h- Futebol feminino: Brasil x Espanha

16h30: Basquete: Brasil x Estados Unidos