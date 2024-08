Equipe de ginástica festeja campanha olímpica: "Paris vai virar baile"

- Foto: Ricardo Bufolin/CBG

Em uma campanha para lá de histórica, com quatro medalhas olímpicas, a equipe feminina de ginástica artística tem inúmeros motivos para festejar. Na manhã desta terça-feira, 6, as medalhistas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane Oliveira estiveram na Casa Brasil, em Paris, e foram recebidas com festa.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver as ginastas sendo rodeadas por diversos torcedores, demonstrando animação, com direito a paródia olímpica: "Hoje Paris vai virar Baile".