Brasil não consegue reagir e cai para Noruega no handebol feminino

- Foto: Bruno Ruas/CBHb

Pelas quartas de final do handebol feminino, a Seleção Brasileira enfrentou a Noruega e acabou perdendo pelo placar de 33x15, em uma avalanche norueguesa. Com o resultado, o Brasil está eliminado dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e não conseguirá subir ao pódio.

Com muitos erros defensivos, as defesas da goleira Gabi Moreschi não foram o suficiente, fazendo com que a Seleção ficasse com uma grande desvantagem no placar logo no início, indo para o intervalo em 16x8.

Na segunda parcial, o Brasil até voltou melhor, diminuindo a desvantagem e marcando gols importantes. Entretanto, as norueguesas não diminuíram o ritmo e voltaram a comandar a partida, seguindo assim até o final.

Na campanha, as Leoas disputaram cinco jogos, com três derrotas e duas vitórias, sobre Espanha e Angola. Por outro lado, a equipe da Noruega encerrou a primeira fase com quatro vitórias, conseguindo a segunda melhor campanha, atrás apenas da França, com 100% de aproveitamento.