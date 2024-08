Chances de medalha! Brasil terá três atletas na final do skate park

Pedro Barros durante volta no skate park - Foto: Luiza Mores / COB

Os três brasileiros na disputa do skate park garantiram vaga à final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Pedro Barros, atual medalhista olímpico, Augusto Akio e Luigi Cini vão representar o Brasil na decisão, que pode até protagonizar uma dobradinha, aumentando as chances de pódio.

A final será ainda nesta quarta-feira, 7, na Arena La Concorde, com previsão de início para às 12h30, com transmissão na Cazé Tv e no Sportv.

Na 4ª bateria, Pedro Barros foi o primeiro a completar a sua volta, somando 89.24 e já garantindo vaga entre os oito melhores que classificariam à final. Na sequência, foi a vez de Akio, apelidado de 'Japinha', que, na terceira tentativa, recebeu 88.98 dos jurados e também se posicionou na zona de classificação.

Na última rodada, Luigi fez logo de cara 89.10, a sua melhor volta, ultrapassando um dos compatriotas e se mantendo dentro dos oito melhores. Assim, os três brasileiros ficaram na 6ª, 7ª e 8ª colocação, colocando o Brasil em evidência, já que é a delegação com mais representantes na final.