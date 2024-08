Brasil perde nas equipes e tênis de mesa deixa Paris sem medalhas

- Foto: Alexandre Loureiro/COB

Está encerrada a participação brasileira no tênis de mesa dos Jogos Olímpicos de Paris. O time masculino do Brasil foi derrotado para a dona da casa França, nesta manhã de quarta-feira, 7, e está eliminado nas quartas de final.

Sem dar chance aos mesatenistas brasileiros, os atletas franceses aplicaram 3 a 0 no total dos confrontos. A primeira partida foi de duplas, com Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro caindo para Alexis Lebrun e Simon Gauzy. Os franceses venceram o primeiro jogo por 3 sets a 0.

Depois foi a vez de Hugo Calderano entrar em ação. Dono da melhor campanha do país na modalidade em Olimpíadas, o atleta encarou novamente Felix Lebrun, algoz na disputa pelo bronze, e teve o mesmo resultado. O francês venceu por 3 sets a 1.

Precisando da vitória para se manter vivo, Vitor Ishiy voltou à mesa para um duelo individual. O brasileiro, no entanto, foi derrotado por Alexis Lebrun, irmão de Felix, também por 3 sets a 1. Com o terceiro revés, a equipe do Brasil não conseguiu a sonhada vaga nas semifinais.