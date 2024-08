Espanhola não lida bem com derrota e detona Brasil: "Não joga futebol"

Jogadoras da Espanha durante duelo - Foto: Sylvain Thomas/AFP

O Brasil venceu a Espanha na semifinal da Olimpíada de Paris, com uma vitória por 4 a 2, nesta terça-feira, 6, deixando as europeias atordoadas. Quem não gostou nada disso foi a atacante espanhola, Jenni Hermoso, que caracterizou a Seleção Brasileira como uma equipe que “não joga futebol”.

Em entrevista após o jogo, a atleta declarou que a vitória do Brasil ocorreu por falha da Seleção da Espanha. “Que te metam quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol. Mas, no final, o que contam são os gols. Creio que foram falhas nossas. Não jogamos nosso futebol tampouco. Gostei do nosso segundo tempo, mas era difícil com 4 a 2 para o rival”, afirmou Hermoso em entrevista à rádio espanhola "Cope".

Além disso, a atacante pontuou que não gosta do futebol apresentado pela Canarinho. “Elas nos estudam, sabem como nos machucar, jogar nas nossas costas. Para mim, não é futebol. Não gosto desse futebol. Obviamente, ganham minutos, te fazem perder tempo, e para elas, isso valeu. Elas estão na final, e nós vamos pelo bronze”, declarou a espanhola.

Chuva de comentários

Nas redes sociais, os brasileiros não deixaram a situação de graça. Isso porque, o Instagram de Jenni Hermoso foi tomado por inúmeras pessoas que ironizaram o comentário feito por ela.

“Imagina se a gente jogasse futebol..”, refletiu uma. “Joga mais futebol da próxima!”, recomendou outro internauta. “Alô. Ainda tá chorando ou já pode falar????” brincou mais um.

“Vocês pareciam maiores na foto KKKKKKKKKKKK, Aqui é Brasil por**”, afirmou outra. “Pode falar ou tá ocupada levando gol do Brasil?”, questionou o brasileiro.