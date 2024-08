Tony Hawk diz que atletas brasileiros "têm fogo"; entenda

Tony Hawk e Snoop Dogg em Paris - Foto: Odd ANDERSEN / AFP

Tony Hawk, considerado um dos principais nomes do skate park masculino, opinou sobre o desempenho dos brasileiros da modalidade nesta quarta-feira, 7, durante prova dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Para Tony Hawk, os atletas do país estão entre os melhores do mundo. E ele explicou o motivo para ter chegado na conclusão.

Na final do skate park masculino, Augusto Akio (91.85) saiu com a medalha de bronze. Pedro Barros (91.65), outro nome de peso na modalidade e prata em Tóquio, ficou com a quarta posição.

O norte-americano disse que os atletas do Brasil são os que apresentam "mais fogo" na hora da decisão. Ele ainda citou Rayssa Leal no momento da sua avaliação, feita para o Lance!.

