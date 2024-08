Snoop Dogg recebe R$ 2,8 milhões por dia para divulgar as Olimpíadas

Snoop Dogg - Foto: Odd ANDERSEN / AFP

O rapper norte-americano Snoop Dogg é uma das prinicpais "atrações" dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em especial pelas publicações que são feitas nas redes sociais.

De acordo com o empresário do artista, Henry McNamara, o artista de 52 anos recebe 500 mil dólares por dia da emissora norte-americana NBC para divulgar as Olimpíadas. O valor representa cerca de R$ 2,8 milhões.

Snoop Dogg foi um dos portadores da tocha na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Confira alguns dos melhores momentos de Snoop Dogg em Paris: