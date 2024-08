Dallas Oberholzer, o "Tiozão do skate", manda recado para brasileiros

Dallas Oberholzer - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Dallas Oberholzer, o "Tiozão do skate", caiu nas graças do público após participar da prova desta quarta-feira, 7, do skate park masculino dos Jogos Olímpicos de Paris.

Apesar do resultado ruim na competição do dia, um último lugar, Dallas Oberholzer ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais.

"Brasil! Eu amo o Brasil, eu amo a energia que as pessoas têm, eu amo o ritmo, e claro, meus parceiros no skate. Foi tão incrível andar com o Pedro (Barros), e o Augusto (Akio). Eu amo esses caras, e é por isso que eu fui direto abraçar esses caras, quando a minha sessão acabou, porque eu sei que eles me apoiaram", disse o "Tiozão do skate", em entrevista para o Uol.

Ainda para a publicação, Dallas Oberholzer revelou quando pretende retornar para o Brasil.



"Eu fui para o Brasil muitas vezes, eu gostaria ir para Florianópolis, na verdade o Pedro acabou de dizer que eu deveria ir. Então eu acho que maio e junho são os melhores meses, eu vou pra lá surfar", acrescentou.

Dallas Oberholzer é um skatista profissional sul-africano. Ele competiu na prova de parque masculino nas Olimpíadas de Tóquio de 2021 e foi o segundo competidor mais velho, nesta prova atrás de Rune Glifberg. Ele terminou em 20º na competição de 2021.