Dia do boxe: Federação Baiana faz treino final para torneio nacional

Parte da delegação baiana que vai embarcar para o sul do país - Foto: Maurício Viana | Ascom Sudesb

O dia internacional do boxe é comemorado nesta terça-feira, 27, e para celebrar esta data, a Federação de Boxe Olímpico e Profissional do Estado da Bahia (BoxeBahia) realizou um treino final no Centro de Boxe, em Salvador. O treinamento contou com pugilistas baianos que vão disputar o Campeonato Brasileiro de Boxe Cadete e Juvenil, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

A delegação baiana, que viaja na quinta-feira, 29, conta com 14 atletas masculinos e 12 femininos, além de técnicos e chefe de delegação. As passagens aéreas foram concedidas pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

“O boxe tem tradição forte no nosso estado, no país, e também nos campeonatos mundiais que participamos. Hoje é o dia internacional do Boxe, escolhemos essa data por essa razão. Viemos dar um abraço à delegação baiana que se desloca para o Campeonato Brasileiro de Boxe Cadete Juvenil 2024”, contou Vicente Neto, diretor-geral da Sudesb.

“É um investimento que vale a pena porque o retorno é muito importante para a formação de cidadania desses jovens com o lícito. É muito importante ser fomentado para evitar que essa juventude se perca por caminhos que nem sempre são os mais adequados”, complementou Vicente.

Vicente Neto, diretor-geral da Sudesb | Foto: Maurício Viana | Ascom Sudesb

O ex-pugilista Joilson Santana é quem coordena a delegação. Ao Portal A TARDE, ele revelou que a preparação começa em janeiro e que vários atletas da delegação vão conquistar medalhas na competição.

“O diferencial é que a preparação começa em janeiro, com as avaliações. A gente procura levar sempre os melhores para nos mantermos no topo do boxe e eu acredito que com essa equipe que vai viajar, vamos continuar sendo número um, com vários atletas medalhando. Não tem segunda colocação para a gente. A gente está tão acostumado a ser primeiro que ser o terceiro ou segundo é porque alguma coisa está faltando”, contou Joilson.

Joilson Santana, coordenador da delegação baiana | Foto: Maurício Viana | Ascom Sudesb

O Campeonato Brasileiro de Boxe Cadete e Juvenil começa nesta quinta-feira, 29, e se estende até o dia 6 de setembro, em Foz do Iguaçu, no Paraná.