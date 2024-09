Arábia prepara oferta bilionária para tirar Vini Jr do Real Madrid

Vini declarou as ambições para o futuro com o Real Madrid - Foto: Pierre-Philippe Marcou | AFP

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, tem despertado interesse de diversos clubes ao redor do mundo. Entre os principais, o futebol árabe tem mantido conversas com representantes do atleta em busca de tirar a joia brasileira do clube merengue.

De acordo com o jornal 'Sport', da Espanha, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) prepara uma proposta de compra que chegaria até os 500 milhões de euros, equivalente a R$ 3 bilhões para contratar o astro.

Mesmo com a oferta absurda, o brasileiro esfriou os rumores e enfatizou que planeja continuar fazendo história no clube espanhol por muito mais tempo. Em entrevista à CNN americana, Vini declarou as ambições para o futuro com o Real Madrid.

Caso a proposta fosse confirmada, o atacante brasileiro se tornaria o jogador mais caro do futebol, superando os 222 milhões de euros pagos pelo PSG ao Barcelona por Neymar. Além disso, Vini ainda receberia um salário cerca de R$ 6 bilhões dentro de cinco anos.