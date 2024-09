Chegou a hora? Bahia tenta alcançar semi da Copa do Brasil pela 1ª vez

Bahia perdeu para o Flamengo por 2 a 1 no Maracanã pelo primeiro turno do Brasileirão - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Chegou o momento da verdade para o Tricolor de Aço na temporada. Às 21h30 desta quarta-feira, 28, diante da sua torcida, o Bahia recebe o Flamengo em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, fase essa que nunca antes na história o clube baiano conseguiu passar. O confronto de volta acontece já na próxima semana, no Maracanã.

Diante do adversário poderoso, o jogo de mais tarde representa o famigerado ‘tudo ou nada’ para o treinador Rogério Ceni e seus comandados. Na nona vez que o Bahia chega a esse estágio da competição, com o elenco montado pelo Grupo City, a esperança da imensa torcida tricolor é que agora os baianos acabem por sorrir por último.

Leia Mais:

>> Bahia x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações

>> Metrô funcionará até 0h30 para atender público de Bahia x Flamengo

O favoritismo, no entanto, está do lado dos cariocas, que têm sido muito felizes nos jogos em que encontram o Bahia – desde o Brasileirão de 2019 o Mengão venceu todos os duelos. E oito é o número da vez no confronto: por oito partidas seguidas o Tricolor caiu diante do Rubro-Negro de lá para cá, mas, caso o tabu seja quebrado esta noite, o oito vira 80 para o Tricolor.

É esperado que a Fonte Nova, onde o Esquadrão chegou a ficar por 20 partidas sem ser derrotado nesse ano, esteja lotada, visto que na segunda-feira, dois dias antes do embate, os ingressos foram esgotados apenas quatro horas depois de a venda ter sido aberta para o público geral.

Por que acreditar?

Peças importantes do elenco Tricolor já vestiram a camisa vermelha e preta, como é o caso do volante Jean Lucas, uma das contratações mais caras do futebol nordestino, e do craque Éverton Ribeiro. Jean foi quem conversou com a imprensa na terça-feira, 27, em entrevista concedida no CT Evaristo de Macedo, e abordou em sua fala a importância desse duelo para o resto da temporada.

“É um jogo de quartas de final, mas para a gente já é uma final, porque todo jogo em que a gente entra em campo é como se fosse o último. Claro que a gente quer ser campeão da Copa do Brasil, mas acho que tem grandes equipes ainda para disputar esse torneio”, comentou o volante.

>> Após gafe, Bahia confirma renovação com atacante Biel

Além disso, o jogador deixou claro o que para ele pode ser determinante para o Bahia sair na frente nesse confronto de 120 minutos: o apoio intenso das arquibancadas.

“Acho que o torcedor vem sendo primordial, este ano é o nosso 12º jogador. Qualquer equipe que vier jogar na nossa casa vai enfrentar um Bahia muito forte junto com nossa torcida. Sabendo que a torcida está junto com a gente, a gente tem tudo para fazer um grande jogo e um belo resultado para a volta no Maracanã”, completou o atleta.

Vale destacar que, em 2024, dentro de casa, em 26 jogos disputados o time conseguiu 20 triunfos, quatro empates e foi derrotado em duas ocasiões – o que equivale a um aproveitamento de 84%.

Ceni tenta vencer o Flamengo pela primeira vez | Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O que pode fazer o torcedor acreditar na classificação também é o fato de o time ideal para o ‘professor’ Ceni ainda não ter perdido em 2024. Nenhum dos atletas que o técnico considera fazer parte do seu ‘11 inicial’ está lesionado ou cumpre suspensão. Se o Bahia ficar com a vaga, enfrentará nas semi o vencedor de Corinthians x Juventude.



As sete quedas do Bahia nas quartas

1989

Bahia 0x2 Grêmio

Grêmio 1x0 Bahia

1990

Bahia 1x1 Flamengo

Flamengo 1x0 Bahia

1999

Juventude 2x2 Bahia

Bahia 2x2 Juventude

(1 a 4 nos pênaltis)

2002

Atlético-MG 2x1 Bahia

Bahia 4x3 Atlético-MG

2012

Bahia 1x2 Grêmio

Grêmio 2x0 Bahia

2019

Grêmio 1x1 Bahia

Bahia 0x1 Grêmio

2023

Bahia 1x1 Grêmio

Grêmio 1x1 Bahia

(4 a 3 nos pênaltis)

Provável escalação: Bahia x Flamengo

Ficha

Bahia: Marcos Felipe, Santiago Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Léo Ortiz (Michael), De La Cruz e Gerson; Luiz Araújo e Bruno Henrique. Técnico: Tite.

LOCAL: Arena Fonte Nova, às 21h30, em Salvador (BA). ÁRBITRO: Raphael Claus ASSISTENTES: Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back (trio de São Paulo) VAR: Caio Max Augusto Vieira (RS).