Metrô funcionará até 0h30 para atender público de Bahia x Flamengo

Estação Campo da Pólvora é uma das mais próximas a Fonte Nova - Foto: Divulgação / CCR Metrô

O metrô de Salvador funcionará até mais tarde nesta quarta-feira, 28, para atender o público que vai ao jogo do Bahia contra o Flamengo na Arena Fonte Nova. O serviço de transporte aceitará embarque nas estações Brotas e Campo da Pólvora, as mais próximas do estádio, até 0h30.

As demais estações vão encerrar as atividades em horário normal (0h), ficando abertas apenas para desembarque.

A operação especial contará com o reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento no número de viagens de acordo com a demanda.

Leia mais:

>> Copa do Brasil: Bahia inicia preparação para encarar o Flamengo

>> Bahia x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações

>> Torcida do Bahia esgota ingressos para duelo contra o Flamengo

Compra de passagens

Os clientes que forem ao evento na Arena Fonte Nova, e utilizarem o Bilhete Unitário do Metrô, poderão realizar o pagamento das passagens por aproximação diretamente nas catracas das estações. Para efetuar o pagamento, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado.

A recarga pode serfeita das seguintes maneiras:

- Zap do Metrô (via pix): para isso, é só acessar o atendimento virtual da CCR Metrô Bahia, adicionando o número (71) 9688-0714 em seu aparelho celular;

- Carteiras digitais: Banco do Brasil (para correntista), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi;

- Rede credenciada, composta por 2 mil pontos de vendas;

- A passagem do metrô tem o valor de R$4,10;