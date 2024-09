Bahia x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações

Bahia e Flamengo se enfrentaram pela 10ª rodada do Brasileirão. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após empatar sem gols com o Botafogo pelo Brasileirão, o Bahia recebe o Flamengo, nesta quarta-feira, 28, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2024.

O Tricolor de Aço eliminou o Botafogo nas oitavas de final com 2 a 1 no placar agregado. Já os cariocas superaram o Palmeiras com o mesmo placar na soma dos dois confrontos.

Onde assistir

Transmissão: TV Globo (TV Aberta), Sportv, (TV fechada), Premiere (Pay-per-view) e Prime Vídeo (Streaming).



Equipe de arbitragem

Árbitro: Raphael Claus-SP

Arbitro Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis-SP

Arbitro Assistente 2: Neuza Ines Back-SP

Quarto Árbitro: Luiz Flavio De Oliveira-SP

Quinto Árbitro: Alessandro Alvaro Rocha De Matos-BA

VAR: Caio Max Augusto Vieira-RN

AVAR: Fabricio Porfirio De Moura-SP

AVAR 2: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro-RN





Bahia

O Esquadrão tem como desfalques o atacante Biel, o lateral-direito Gilberto e o volante Acevedo que seguem em tratamento no departamento médico.

Já o atacante Rafael Ratão, expulso contra o Botafogo no banco de reservas no jogo de volta das oitavas, cumprirá suspensão.

Provável time: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo

O rubro-negro carioca tem desfalques por questões médicas, caso do atacantes Everton Cebolinha, Pedro e Gabigol, além do lateral-esquerdo Viña e do meia De Arrascaeta, que estão em tratamento no departamento médico.

Provável time: Matheus Cunha; Varela (Wesley), Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Gerson; Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Técnico: Tite.