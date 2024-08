Lucho marca no fim, Bahia vence o Botafogo e avança na Copa do Brasil

Lucho Rodriguez comemora primeiro gol pelo Bahia - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Após uma longa sequência de resultados ruins, o Bahia voltou a vencer, e na partida mais importante até então. No segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado na Arena Fonte Nova, o Tricolor derrotou o Botafogo por 1 a 0, com gol marcado por Lucho Rodríguez, já nos minutos finais do duelo, e vai às quartas de final da competição. O adversário na próxima fase será definido por sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Primeiro tempo

Com o fator casa jogando a seu favor e precisando de uma vitória simples para chegar às quartas de final, o Esquadrão partiu para cima do Botafogo e teve boa oportunidade de abrir o placar logo no início do jogo. Após chutão na defesa, Cauly encontra Arias entrando na área, mas o colombiano tentou o cruzamento e foi bloqueado pela defesa adversária.

Poucos minutos depois foi a vez do Botafogo dar um susto na defesa tricolor. Após bote errado de Kanu durante pivô de Igor Jesus, Luiz Henrique partiu em direção ao gol e ficou cara a cara com Marcos Felipe, mas acabou mandando a bola na rede, pelo lado de fora.

Aos 23 minutos da primeira etapa, o Glorioso ficou muito perto de tirar o zero do placar, mas a ponta dos dedos de Marcos Felipe evitou o que seria o primeiro gol do jogo. O estreante Almada fez um lindo lançamento de três dedos para Savarino, que cruzou para Luiz Henrique entrando sozinho na área, pronto para mandar a bola para o fundo das redes. No entanto, o arqueiro tricolor estava atento ao lance e pulou para evitar que a bola chegasse ao camisa 7 alvinegro.

Já no final do primeiro tempo, o Botafogo ficou com um a menos em campo. Isso porque após disputa de bola pelo alto entre Arias e Gregore, o camisa 26 da equipe carioca fez um movimento adicional na disputa, atingindo o jogador do Bahia. Depois da marcação da falta, o VAR acionou o árbitro de campo, que decidiu pela expulsão do atleta.

Segundo tempo

No comecinho da segunda etapa, mesmo com um a menos em campo, foi o Botafogo que teve a primeira chance de abrir o placar. Savarino cruzou para Igor Jesus, completamente sem marcação dentro da área tricolor, mas no último minuto, Éverton Ribeiro tocou com a ponta chuteira na bola, tirando a direção do chute do atacante alvinegro. Poucos minutos depois, a equipe carioca chegou a balançar as redes com Ponte, mas o impedimento foi marcado. Tudo igual no placar.

Depois de muita pressão botafoguense, o Bahia voltou a incomodar o goleiro John. Por volta dos 13 minutos da etapa final, Biel chutou da entrada da área e contou com desvio que quase deslocou o goleirão, mas de mão trocada, o arqueiro alvinegro impediu o gol tricolor.

Em um contra-ataque fulminante, a equipe comandada por Rogério Ceni fez grande jogada aos 25 minutos do segundo tempo. Depois de uma linda invertida de bola de Caio Alexandre para Jean Lucas, o camisa 6 tocou para Luciano Juba, que cruzou para Éverton Ribeiro apenas deixar de peito para Thaciano na entrada da pequena área, mas o camisa 16 não pegou em cheio na bola e o goleiro John defendeu.

Já nos minutos finais da partida, o Esquadrão abriu o placar com gol marcado pela contratação mais cara da história do futebol nordestino. Após perder dois gols cara a cara com o goleiro na partida contra o Fluminense, Luciano Rodríguez não vacilou e marcou o gol que tirou o zero do placar e garantiu o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. A jogada do gol veio depois de um belo contra-ataque tricolor, onde no passe final, Éverton Ribeiro tocou para o uruguaio, que mandou de primeira para o fundo do gol

Próximo jogo

O Tricolor de Aço volta à campo já neste domingo, 11, na Arena Fonte Nova, desta vez contra o Vitória, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024.