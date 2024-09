Copa do Brasil: Bahia inicia preparação para encarar o Flamengo

Rogério Ceni orienta os atletas em mais um trabalho no CT Evaristo de Macedo - Foto: Letícia Martins/ EC Bahia

Pouco menos de 24h após o empate sem gols contra o Botafogo, o elenco do Bahia retornou ao trabalho e com foco diferente. O time azul, vermelho e branco deu início a preparação para o compromisso diante do Flamengo, marcado para esta quarta-feira, 28, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Leia mais:

>> Bahia amplifica Departamento de Desenvolvimento Humano

Os atletas que jogaram por mais de 45 minutos no último jogo realizaram atividades regenerativas na academia, sob orientação dos fisioterapeutas do clube. A psicóloga Marisa Santiago ministrou uma atividade com os atletas.

Com atletas dos times Sub-17 e Sub-20, o técnico Rogério Ceni promoveu um trabalho tático em campo aberto com o restante do grupo Tricolor. Por fim, alguns jogadores aprimoraram finalizações a gol.

A novidade na atividade foi o atacante Ademir, que se apresentou após acompanhar o nascimento do filho. Ao lado do fisiotereapeuta Thiago Teixeira, o lateral-direito Gilberto e o volante Acevedo continuaram com as atividades de transição física.

O elenco Tricolor retorna as atividades nesta terça-feira, 27, no CT Evaristo de Macedo, onde conclui a preparação para pegar os cariocas.