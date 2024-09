Bahia amplifica Departamento de Desenvolvimento Humano

Profissionais da divisão de base do Bahia na Cidade Tricolor - Foto: Divulgação / EC Bahia

Dando continuidade ao processo de reformulação das divisões de base, o Bahia estendeu o seu Departamento de Desenvolvimento Humano para atletas do Sub-8 até o Sub-20.

O objetivo do setor é colaborar com o crescimento dos jogadores formados no esquadrão de Aço. O departamento conta com 25 profissionais, com uma equipe de psicólogos, pedagogos, monitores, recreadores e orientadores.

Tendo a educação como pilar prioritário para o crescimento esportivo e pessoal, os jovens jogadores realizarão cursos de inglês, além de reforço escolar, atividades culturais e acompanhamento de forma individual. Para o Diretor Executivo da Base, Marcelo Teixeira, a meta é formar não só bons atletas, como também cidadãos.

“O que diferencia a base do Bahia dos demais clubes é um projeto sólido, em que o atleta é o centro do processo de formação. O lado humano é a prioridade principal da nossa base. Queremos transformar o cidadão, dar a melhor educação possível e, com isso, desenvolver o melhor jogador de futebol, formando vencedores no jogo e na vida. Temos um longo caminho pela frente, estamos no início de uma transformação, mas tenho certeza de que estamos plantando as sementes certas para colher grandes frutos no futuro”, disse o gestor.

Vale salientar que o projeto é alinhado com o Grupo City. A gerente do Departamento de Desenvolvimento Humano da base do Bahia, Annie Kopanakis, afirma que o Departamento de Desenvolvimento Humano será essencial para a mudança de mentalidade dos atletas, além de ampliar o conhecimento e melhorar a saúde mental.

“Nosso Departamento tem como objetivo promover a garantia de direitos infantojuvenis, cidadania, educação formal e não formal, além de promover a aquisição de repertório cultural, lazer, desenvolvimento de habilidades sociais, competências psicológicas esportivas, cuidados com a saúde mental e formação continuada em temas de extrema relevância na sociedade e no futebol, como sexismo, racismo, homofobia, bullying, consumo de informações cibernéticas, entre outros. Essas iniciativas reforçam o compromisso contínuo do Bahia de formar melhores jogadores e melhores pessoas — jovens instruídos, munidos de criatividade, vínculos sociais positivos, educação, autonomia e competitividade esportiva”, explicou Annie.

