Bahia anuncia novo profissional de metodologia para a divisão de base | A TARDE

Como parte da reformulação no futebol do clube, o Bahia anunciou, nesta segunda-feira, 11, a contratação de Pedro Miranda para ser o novo coordenador metodológico das categorias de base. A transformação abrange não só a divisão de base, mas também o futebol profissional e o futebol feminino.

Pedro tem 32 anos e nos últimos cinco esteve no Fluminense, onde atuou como analista de desempenho, supervisão metodológica e coordenador da análise de desempenho da base do Tricolor carioca.

Em sua chegada, Pedro enalteceu a oportunidade de trabalhar no Bahia e elogiou o projeto do clube junto ao Grupo City. Ele se mostrou empolgado para mapear os talentos brasileiros e sul-americanos.

“Extremamente feliz com este momento, é uma oportunidade muito especial de trabalhar em um gigante do Brasil, o maior do Nordeste, uma equipe de tradição e com uma torcida apaixonada. O projeto é extremamente ambicioso e corajoso, juntar o talento do jovem jogador brasileiro e sul-americano, com a expertise e know-how do City Football Group”, declarou.

“Estou ciente de que é um projeto de longo prazo, e existe muito trabalho a ser feito, porém a caminhada é animadora pelos profissionais que aqui estão e pela estrutura que está sendo montada neste processo de transformação”, complementou Pedro.

No Bahia, Pedro irá auxiliar na implementação e controle dos novos processos metodológicos, atuando ao lado das comissões técnicas, da análise de desempenho e no monitoramento dos planos de desenvolvimento individual dos atletas, que são o centro do processo de desenvolvimento do clube.

Com a chegada de Pedro Miranda, a base do Bahia agora conta com sete profissionais que trabalharam no Fluminense. O primeiro foi Marcelo Teixeira, diretor executivo, que sugeriu os outros seis nomes. Confira:

Marcelo Teixeira : diretor executivo

: diretor executivo Guilherme Torres : gerente técnico-metodológico

: gerente técnico-metodológico Pedro Miranda : coordenador metodológico

: coordenador metodológico Edgard Maba : gerente de operações

: gerente de operações Pedro Andrade : coordenador de captações

: coordenador de captações João Milanez : técnico do time sub-15

: técnico do time sub-15 Nathan de Lima : assessor de imprensa