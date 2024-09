Bahia x Flamengo: Confira o esquema especial de trânsito e transporte

Arena Fonte Nova será o palco para Bahia x Flamengo pela Copa do Brasil - Foto: Divulgação | San Júnior

Bahia e Flamengo se enfrentam logo mais às 21h30, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2024. A expectativa é que mais de 45 mil torcedores estejam na praça esportiva. Por isso, um esquema especial de trânsito e transporte foi montado.

Trânsito modificado no entorno da Arena Fonte Nova

O trânsito na Ladeira da Fonte será bloqueado a partir das 18h. A Avenida Presidente Costa e Silva terá interdição no sentido Lapa. Só será permitido o acesso para o estacionamento da Arena Fonte Nova.

Os estacionamentos da Zona Azul estarão disponíveis a partir de 17h, com o valor de R$ 20 estendido por até 12h.

Confira locais de estacionamento disponíveis na Zona Azul:

- Rua Santa Clara - Convento do Desterro;

- Av. Vasco da Gama - Bolsões da Alça Bonocô;

- Rua Djalma Dutra - Sete Portas;

- Rua Professora Anfrísia Santiago - Nazaré;

- Avenida Mario Leal Ferreira (Bonocô) - Bolsões Codesal e Bolsão do Metrô;

- Travessa Marquês de Barbacena - Vale de Nazaré;

- Avenida Presidente Castelo Branco - Vale do Nazaré (sentido Aquidabã e Bonocô);

- Avenida Presidente Costa e Silva - Dique.

Metrô terá horário ampliado em duas estações

O horário de funcionamento do metrô será ampliado para às 0h30, com embarque nas estações Brotas e Campo da Pólvora. As outras estações terão o serviço encerrado às 0h.

Usuários de ônibus terão a oferta de 13 veículos com linhas reguladoras

Em relação aos ônibus, serão disponibilizados 13 veículos com linhas reguladoras saindo das estações da Lapa, Acesso Norte, Pirajá e Águas Claras.

Saiba quais são as linhas reguladoras de ônibus disponíveis:



Estação da Lapa

- Horário: 20h à 1h30

- Quatro ônibus disponíveis



Estação Acesso Norte

- Horário: 20h à 1h45

- Três ônibus disponíveis



Estação Pirajá

- Horário: 20h à 1h45

- Três ônibus disponíveis



Estação Águas Claras

- Horário: 20h à 1h45

- Três ônibus disponíveis