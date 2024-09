Árbitro da final da Copa América apita Bahia e Flamengo nesta quarta

Raphael Claus foi o escolhido pela CBF para apitar Bahia x Flamengo - Foto: Paul Ellis/AFP

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou os árbitros para os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida entre Bahia e Flamengo, marcada para esta quarta-feira, 28, terá o árbitro paulista Raphael Claus como dono do apito.

Claus, um dos nomes mais renomados do apito no Brasil e integrante do quadro da FIFA, já tem vasta experiência internacional, tendo atuado na última Copa do Mundo e recentemente na final da Copa América, que teve Argentina e Colômbia como protagonistas.

Este será o terceiro jogo do Bahia que ele vai arbitrar em 2024. Anteriormente, Claus esteve à frente do triunfo do Bahia por 2 a 0 contra o Criciúma. na Copa do Brasil, e do empate em 2 a 2 com o Vitória, pelo Brasileirão, realizado no Barradão.



O árbitro ainda apitou o triunfo do Flamengo sobre o Vitória por 2 a 1, na 19ª rodada, a última do primeiro turno. O confronto também foi realizado no Barradão.