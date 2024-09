Ceni lamenta derrota para Flamengo, mas vê confronto em aberto

Rogério Ceni durante entrevista coletiva - Foto: Reprodução / TV Bahea

Na noite desta quarta-feira, 28, o Bahia recebeu o Flamengo em uma Arena Fonte Nova lotada e dominou as ações do jogo, mas não conseguiu converter o domínio em gols, sendo superado pelo rival por 1 a 0, no primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil.

Após o jogo, o técnico Rogério Ceni compareceu a sala de imprensa para entrevista coletiva, onde falou sobre as nuances da partida: “Dentro do que nós tínhamos, acho que fizemos um bom jogo. Dominamos a partida inteira. Sofremos um único escanteio, onde tomamos o gol”.

“Fomos dominantes. Temos dificuldades nas finalizações, mas criamos muito bem. O Flamengo praticamente não conseguiu sair jogando. Rifou praticamente todas as bolas, se defendeu bem, é um time que tem essa virtude, mas não teve quase nenhuma oportunidade de gol, pelo menos eu não lembro de nenhuma defesa do Marcos Felipe”, afirmou o comandante tricolor.



O treinador lamentou a falta de poderio ofensivo, apesar de acreditar ter dominado a partida, mas deixou claro que nada está perdido: “Acho que tivemos o controle do jogo, mas, mais uma vez não tivemos a capacidade de decisão. É difícil falar com o resultado, mas ainda acho que tem jogo pela frente. Nós já fizemos um jogo no Maracanã, que na minha opinião fomos melhores, assim como hoje. Ta em aberto. Não é porque foi 1 a 0 aqui que acabou. Vamos continuar esse confronto no Maracanã”.